Kenan Doğulu ile boşanma aşamasında olduğu söylentileri dinmeyen Beren Saat hakkında son zamanlarda Fransız DJ Maga ile yakınlaştığı iddiaları gündemde.
Eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine gitmeyi bırakan Saat, yaz boyunca Fransız DJ'in konserlerinde hep en önde yerini aldı.
Instagram'da da Maga ile takipleşmeye başlayan Beren Saat, bir fotoğrafta DJ Maga ile yan yana görüldüğü iddiasına ilk kez cevap verdi.
Nişantaşı'nda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Saat, Fransız DJ Maga ile fotoğraflarının çıkmasının hatırlatılması üzerine "Evet, o fotoğraftaki bendim" şeklinde yanıt verdi.