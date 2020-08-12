Bergüzar Korel: Yatacak yeriniz yok

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil'de rol alan Halit Ergenç ile olan evliliğini mutlu bir şekilde sürdüren ve birkaç ay önce ikinci kez anne olan Bergüzar Korel, SMA’lı çocuklar için mücadelesine devam ediyor. 37 yaşındaki sosyal medya hesabından hiçbir markanın reklamını yapmadı. SMA'lı hastaları için iyi kalpli markalara sayfasını açtı. Ama söz vermelerine rağmen istediği desteği bulamadı. "Bağış yapmak zor geldi" diyerek destek vermeyenlere kızdı.

"UYARI YAPTI"



Bir de dolandırıcı uyarısı yaptı: Çocukların profillerinde belirttikleri kampanyalar dışında hiçbir şahsa para göndermeyin. Dolandırıcılar, sizin yatacak yeriniz yok, toprak bile kabul etmez sizi...



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