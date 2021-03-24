Bethenny Frankel 3 milyon dolarlık yüzüğüyle yüzdü

Bir süre önce Paul Bernon ile nişanlanan 50 yaşındaki Bethenny Frankel, önceki gün Florida'da plaj keyfi yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu, o gün açık mavi bir bikini giydi.

KUMSALDA YÜRÜYÜŞ YAPTI

Güneşten korunmak için şapka ve gözlük de takan Frankel, önce denize girdi. Bir süre dalgalarla oynayan Bethenny Frankel sonra da kumsalda bir yürüyüş yaptı.



ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ OLACAK

Bu sırada da yapımcı Paul Bernon'ın kendisine evlenme teklif ederken verdiği iri taşlı nişan yüzüğünü de parmağından çıkarmadı. Bu elmas yüzüğün 3 milyon dolar değerinde olduğu haberleri daha önce basına yansımıştı.

Bu, Bethenny Frankel'in üçüncü evliliği olacak. Yıldız, ilk evliliğini 1996 ile 97 arasında Peter Sussman ie yaptı. Sonra uzun bir süre bekar kaldı. Ardından 2010 yılında Jason Hoppy ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Bryn adında bir kızı dünyaya geldi. Boşandıktan sonra bir süre Dennis Shields ile birliktelik yaşadı. Onun ölümünün ardından da Paul Bernon ile aşk yaşamaya başladı.

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