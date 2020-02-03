Beyonce ve Jay-Z ulusal marşta ayağa kalkmadı

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, dün akşam Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşti. San Francisco 49ers ile Kansas City Chiefs takımları arasında oynanan maç öncesi ünlü şarkıcı Demi Lovato, Amerikan ulusal marşını seslendirdi.



Futbolcular ve tüm seyircilerin ayağa kalkıp marşa eşlik ettiği Super Bowl’da, Beyonce ve Jay-Z çiftinin ayağa kalkmaması dikkat çekti.



TMZ’nin haberine göre, ünlü çift, sekiz yaşındaki kızları Blue Ivy ile birlikte marş esnasında koltuklarında oturmaya devam etti. Ivy, marşın okunma anını telefonuna kaydetti.

Ünlü çiftin marş esnasında yerlerine oturmaları, sosyal medyada paylaşılan bir video ile ortaya çıktı.

Ellerini kalplerine koyarak saygı duruşunda marşa eşlik etmesi beklenen ünlü ailenin yerinden kalkmaması, Amerikan basınında saygısızlık olarak yorumlandı.



Jay-Z, kısa süre önce, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ile polis şiddeti, ceza ve adalet sistemi ile kendisi ve tüm Afrika kökenli Amerikalılar için önemli olan ayrımcılıklara dikkat çekmek için bir anlaşma yapmasıyla gündeme gelmişti.