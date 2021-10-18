Bill Gates'in damadı Nayel Nassar kimdir?

Jennifer Gates, 30 yaşındaki Müslüman jokey Nayel Nassar’la cuma akşamı Gates ailesinin New York’un North Salem bölgesindeki 16 milyon dolarlık çiftlik evinde önce imam nikahıyla evlendi.

Dini nikahın ardından, 300 kişilik bir törenle bu kez New York’un Westchester bölgesindeki evlerinde resmi nikah töreni yapıldı.

Jennifer Gates

NAYEL NASSAR KİMDİR?



Nayel Nassar, 21 Ocak 1991 tarihinde Chicago'da doğdu. Mısırlı Amerikalı bir profesyonel binici olan Nassar, ilk olarak beş yaşında ata binmeye ve on yaşında atlamaya başladı. Nassar, 2013, 2014 ve 2017 yıllarında Uluslararası Binicilik Sporları Federasyonu (FEI) Engel Atlama Dünya Kupası Finallerine ve 2014 yılında FEI Dünya Binicilik Oyunlarına katılmaya hak kazandı. Paris'teki Longines FEI Dünya Kupası finallerinde yarıştı.



Nassar, Longines Masters of New York'un büyük finali olan 400.000$'lık Longines New York Grand Prix'sini evine götürdü. Aynı yarışta hem Longines Speed Challenge'ı hem de Longines Grand Prix'sini kazanan ve aynı atla bunu yapan ilk binici oldu.

2012 yılında Kış Binicilik Festivali'nde Artisan Farms Genç Binici Grand Prix Serisini kazandı.



Paris'teki Longines FEI Dünya Kupası Finallerinde yarıştı. Ayrıca, düzenli olarak uluslararası Grand Prix pistinde yarışıyor.



Şubat 2019'da Longines FEI Dünya Kupası Engel Atlama Wellington'da yarışı 38.15 saniyede bitirdikten sonra kupayı kazandı. Daha önce, 2012'de Kış Binicilik Festivali'nde Artisan Farms Young Rider Grand Prix Serisini kazandı. 2012 Londra Yaz Olimpiyatları'nda Mısır'ı temsil etti.