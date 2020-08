İnternetin en zenginlerini topladı: Paylaşım başına 2 bin dolar alıyor

The Times’tan Jessie Hewitson, ünlü Instagram hesabı "Rich Kids of Instagram" (Instagram’ın Zengin Çocukları) adlı hesabı kaleme aldı ve kurucusu James Ison ile bir röportaj gerçekleştirdi. 2012 yılında kurulan ve adı bu yıl “Rich Kids of Internet (RKOI)” olarak değiştirilen hesabın şu anda 372 bin takipçisi bulunuyor.

ÇOCUKLUĞU İLE KESKİN BİR TEZAT OLUŞTURUYOR



Hewitson, Ison’u mütevazı yetiştirme tarzıyla keskin bir tezat oluşturduğunu ve zengin dünyaya aşık bir ekonomi öğrensi olduğunu yazdı. Ison, İngiltere’nin Leicester kentinde büyükanne ve büyükbabası tarafından büyütüldü ve çocukken annesiyle aynı ranzayı paylaştı.



Zachary Dell

Ison, hesabın 2012 yılında milyarder Michael Dell'in oğlu Zachary Dell’in özel bir jette açık büfeden yemek yerken görüldğü fotoğrafı paylaşmasının ardından hızla viral hale geldiğini söyledi.

FOTOĞRAFLARININ YAYINLANMASI İÇİN İKİ BİN DOLAR ÖDÜYORLAR



Milyonerlerin ve milyarderlerin çocuklarının resimlerini tekrar yayınlamaya başladıktan kısa bir süre sonra, aynı şeyi ayrı ayrı yapan iki New Yorklu Ison'a ulaştı. Sonuçta ortaya çıkan işbirliği, Hewitson'a göre Rich Kids of İnternet’in başlangıcı oldu şimdi bu hesapta fotoğrafının yayınlanmasını isteyenlerin 2 bin dolarlık bir ödeme yapması gerekiyor.



SONSUZ VARLIĞA SAHİP Y KUŞAĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

RKOI şu anda İsviçre'de Bugatti'i sürenden Karadağ'a yat gezileri yapanda, Royal Ascot'a katılanlan ve 50 bi dolarlık saatlere harcama yapanlarına kadar hayatlarını dolu dolu yaşadıkları resmedilen sonsuz varlıklı Y kuşağını gözler önüne seriyor.



Trendin popüler haline gelmesinden sonra “Türkiye'nin Zengin Çocukları” ve “Zengin Rus Çocukları” gibi yan hesaplar ortaya çıkmaya başladı. Birçoğu hiciv olarak başladı, ancak yine de sosyal medyanın gençlerin zenginliğini partacağı bir yer olması önlenemedi.



Diğer taraftan, Ison o zamandan beri zengin çocuklardan bazılarıyla arkadaş oldu ve bir sonraki girişimini başlatmasına yardım etmek için güven inşa etti. Ison, kurduğu RKOI Concierge adlı şirketle yine zenginlerin taleplerini karşılıyor.

"SOSYAL MEDYANIN RUHUNA ÇOK UYGUN"

Bununla birlikte Ison, hesabının ilgi görmeye devam edeceğini çünkü sosyal medyanın ruhuna çok uygun olduğunu söyledi. "İnsanlar burada olmak için para veriyorlar. Çünkü kimin gerçekten zengin olduğunun görülmesini isityorlar. Sosyal medya bir gösteriş dünyası ve benim hesabım bunun için var, ama en azından onların hayatı gerçek" dedi.

