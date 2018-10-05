Erkenci Kuş dizisinin Emre’si Birand Tunca, 5 Ekim doğum gününü Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için paylaştı.

Ailesi ve dostlarından hediye yerine İyilik Paylaş Sosyal Bağış Platformu üzerinden açtığı kampanyaya destek istediğini duyurdu.

Hayalinin bağışlarla akülü sandalye alınması ve hareket anlamında başkasına bağımlı olarak yaşamak zorunda kalan engellilere özgürlük sağlanması olduğunu dile getiren sevilen oyuncu iyilik hareketi ile örnek oldu.

BİRAND TUNCA KİMDİR

Birand Tunca, 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. 2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Bison karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı; daha sonra Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. Show Tv’de yayınlanan; başrolü Hande Erçel ve Burak Deniz’in paylaştığı Aşk Laftan Anlamaz dizisinin kadrosuna dahil oldu ve Emre karakterini canlandırdı. Tunca son olarak Star TV'de yayınlanan Erken Kuş dizisindeki Emre karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.