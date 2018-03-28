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Börü neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yaşam
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Börü bu akşam yeni bölüm yerine ilk dört bölümden hazırlanan özel bölümüyle ekranlara gelecek.

BÖRÜ'NÜN ANLAMI

Star TV ekranlarında yayınlanan Börü'nün 5. bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Börü'nün yeni bölümü yerine önce Jet Sosyete ardından ise Börü'nün ilk dört bölümünden özel hazırlanan bir bölüm izleyiciyle buluşacak.

Kadrosunda Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimlerin bulunduğu Börü'nün özel bölümü bu akşam 22.15'te seyirciyle buluşacak.

Börü 5. yeni bölüm ise 4 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak.

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