Brezilyalı oyuncu Jessica May yayınladığı mesajla Türk vatandaşı olduğunu duyurdu. Dört yıl önce fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenen Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türk vatandaşı oldu. Bir süredir vatandaşlık için uğraşan ünlü oyuncu, haberi sosyal medyada duyurdu.'Yeni Gelin' dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu son olarak 'Maria ile Mustafa' dizisinde rol almıştı. Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuşan 28 yaşındaki oyuncu, elinde evraklarla verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.May, fotoğrafına "Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum" mesajını yazdı.