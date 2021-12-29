Britney Spears müziğe ara verme nedenini açıkladı

Şarkıcı Britney Spears, 13 yıl sonra özgürlüğüne kavuşmasından sonra yeni albüm çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki sorulara açıklık getirdi.

Haberler 29.12.2021 - 09:55

Britney Spears müziğe ara verme nedenini açıkladı

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Britney Spears, babasının 13 sene süren vasiliğinden kurtulmasının ardından müzik hayatına ara vermesine hakkında konuştu. Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan şarkıcı, vasilik altında yaşadığı yıllarda özel hayatı ve iş hayatının kontrol altında olduğunu söyleyedi.

"YAPTIKLARI AFFEDİLMEZ"

Spears "Bu süreçte insanlardan ve eğlence endüstrisinden korkmaya başladım. İyi olmak istedim ancak kalbime yaptıkları affedilemez” dedi.

Spears paylaşımda “Yıllarca yeni şarkılar söylemek ya da eski şarkılarımın remixlerini yapmak istedim ama 'Hayır' dediler. Beni başarısız kılmak istediler. Çok vakit kaybedildi ve sanırım şimdi bazıları neden yeni müzik çıkarmadığımı merak ediyor. İnsanlar, bana kişisel olarak yapılanları bilmiyorlar. Beni gerçekten kırdılar. Yeni müzik yapmamak, benim o insanlara 'Defolun’ deme yöntemim" ifadelerine yer verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Britney Spears'in yaşadığı esaret geçtiğimiz ay açıklanan mahkeme kararıyla sona ermiş, Jamie Spears’ın kızının 60 milyon dolarlık servetini ve hayatını kontrol etmesini sağlayan 13 yıllık vasilik kaldırılmıştı. Şarkıcı, haziran ayında Los Angeles Üst Mahkemesi'ne verdiği ifadede, vasiliğin kendisini istismar ettiğini, babasının kölesi haline getirdiğini, istemediği halde lityum gibi ağır ilaçlar almaya, sahneye çıkmaya zorlandığını, evlenip çocuk yapmasına izin verilmediğini anlatmıştı.

The Bat and The Cat fragmanı

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