İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Britney Spears artık şarkı söyleyemeyebilir

Britney Spears, paparazzilerle ilgili komplo teorisini kanıtlamaya çalışıyor.



Şu sıralar Miami’de tatil yapan 37 yaşındaki ABD’li şarkıcı, paparazzilerin, kendisinin fotoğrafçıların çekip değiştirerek sattıklarına inanıyor.



Spears, iddiasını kanıtlamak için Instagram sayfasında vücut hatlarını gösteren videolu bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, “Günaydın! Tekne turundan bir gün sonraki halim. Bugün dünden farklı görünüyor muyum?” diye sordu.



Tekne turundan bir fotoğrafını da paylaşan Spears, fotoğrafın paparazziler tarafından kendisini daha kilolu göstermek için rötuşlandığını iddia etti.





Spears, “İnsanlar her zaman ünlülerin aldatan fotoğraflar paylaştıklarını söylüyor ama hiç paparazzilerin fotoğrafları bozarak sattıklarını düşünmüyor. İşte bu aynı 17 saat içindeki iki farklı halim” dedi.