Çağatay Ulusoy'un arka kapı planı işe yaramadı

Yeniköy'de eğlenen Çağatay Ulusoy'un görüntü vermemek için basın danışmanını çağırıp arka kapıdan çıkma planı işe yaramadı.

25.02.2020 - 08:58

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Çağatay Ulusoy, önceki gece arkadaşlarıyla Yeniköy’deki Fonduralı Restaurant’taydı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; çıkış kapısında habercilerin beklediğini öğrenen Ulusoy, görüntü vermemek için dakikalarca çare aradı, mekan çalışanları ile gazetecilere haber yollayarak çekilmek istemediğini söyledi.Olumsuz cevap alan Çağatay Ulusoy, çareyi mekana basın danışmanını çağırmakta buldu.

BURNUNU ELİYLE KAPATTI

Mekana gelen basın danışmanının gazetecilerden ricada bulunduğu sırada, Ulusoy arka kapıdan çıkış yaptı. Arka kapıda da gazetecilerin beklediğini gören Ulusoy, patlayan flaşlar karşısında görüntülenmemek büyük çaba sarf etti. Ulusoy’un burnunu eliyle kapatması dikkat çekti.

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