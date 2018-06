İki çocuk annesi model ve sunucu Çağla Şikeli bugüne kadar yaşadıklarına dayanarak 40 öneride bulundu. Şİkel'in Vatanda yer alan öğütleri şöyle:

1. Çok çalış hiç ama hiç durma. Bu senin en büyük gücün.



2. Meditasyon yap. Kendini dinle, gözlerini kapat ve nefes al.



3. Mutlaka kitap oku! Kendini eğit.



4. Kız kıza mutlaka dışarı çık. Etrafına bir kere bile dönüp kimler var acaba demeden eğlen! Dans et hem de saatlerce durmadan!



5. Hiç kimsenin senin hakkında ne düşündüğünü umursama, konuşulanlara aldırma gül geç ...



6. Abur cubur partisi yap. Aklına ne geliyorsa, canın ne çekiyorsa hepsini ye. Ama ayda 1 gün olur, iki ayda bir gün olur onu sen kendi kilona göre ayarla.



7. Bir deniz kenarına git ellerini aç derin bir nefes al ve şükür et.



8. Geçmişin tozlarını yüreğinden hayatından süpür. Sıkı temizlik yap.



9. Seni illa heyecanlandıracak bir şey mi arıyorsun? Git pazara, pasaja herhangi bir yere 5 TL’ye ye tişört al, onu giydiğin için heyecanlan.



10. Spor yap hareket et yürü! Yetmedi mi koş! Hiç durma koş.

11. Sabah uyandığında anlamsızca gülümse ve o gün uyanabildiğin için bir kez daha şükret.



12. Kendini sev. Özür Dile. Sarıl. En sevdiğin çiçeği al, öp kendini.



13. Uzun zamandır aramadığın bir arkadaşını ara ve sebepsizce onu çok sevdiğini söyle.



14. Gönüllü bakıcılık yap bir bebeğe, kediye ya da köpeğe.



15. Bir büyüğünü sevindir, al onu götür gezdir, güldür. Hiç tanımadan bile bunu yap. O’nu dinle birinin tüm yaşantısına, anılarına ortak ol.



16. Barınaktaki köpekleri ziyaret et. Kilolarca mama al. Yollarda seni bekleyen yavruları besle.



17.Sadece bir kere dünyaya geliyorsun. Zamanını iyi yönet.



18. Kendine mutlaka zaman ayır.



19.Deli gibi âşık ol, ağla zırla, gözün şişene kadar yatakta çıkma. Ama aşık olduğuna bile şükret bence. Aşk bu hayattaki en güzel duygulardan.



20. Ama en büyük aşk evlatlarıma duyduğum aşk.

21. Çocukların varsa doyasıya oyna. Onların yaşına dönersen ancak onları anlayabilirsin.



22. Bir hastaneye git, doğum katına çık ve doğumun mucizevi güzelliğine tanıklık et.



23. Kendini üzdüysen incittiysen özür dile ve affet.



24. Affet... Seni üzenleri, kazık atanları, aldatanları seni inciten herkesi affet ve özgürleş.



25. Dedikoduya kulağını hep kapalı tut. Yapılan ortamdan çık.



26. Mutlaka kan ver, can ver.



27. Kalbinde nefret, kin, kıskançlık olmasın. Sadece saf temiz sevgi olsun.



28. Varsayma, varsayımlara göre yaşama. Ya böyle olursa diye kurma, olunca düşünürsün.



29. Sevdiklerin hayattayken çok sarıl sonra çok özlüyorsun.



30. Kendi kendinin sevgilisi, seveni iltifat edeni ol!

31. İstemediğin yerde durma. Unutma bu hayatta hiçbir şeyi yapmaya mecbur değilsin.



32. Mutsuzsan ayrılmaktan korkma. Çünkü ne olması gerekiyorsa olacak ve buna kimse engel olamayacak.



33. Çabalama, akışa teslim ol.



34. Aşkın kendisi ol.



35. Para isteme, bereket ol.



36. Seviyorsan git konuş.



37. Kaç yaşında olursan ol, deli ol.



38. Çocuk ol.



39. Aşık ol.



40. Yalnız kalmaktan korkma.