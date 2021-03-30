Can Yaman Vanity Fair İtalya dergisinin kapağında

Can Yaman Vanity Fair İtalya dergisine kapak oldu. 31 Mart’ta satışa sunulacak derginin kapak fotoğrafına korsan ve centilmen başlığı eşlik ediyor.



Vanity Fair özel röportaj için ‘En cok arzulanan adam ilk defa kendisi hakkında konuştu’ başlığını kullandı.



Yaman dergiye verdiği söyleşide hayatında bir dönemi karanlık olarak niteledi. Ailesinin para sıkıntısı çektğini ve babasının bozulan işleri yüzünden okul taksitlerini ödeyemeyecek duruma geldiklerini söyledi. Yaman kendisine zor zamanlarda yardımcı olan Arnavut asıllı bir arkadaşının desteği ile okumak için art arda burslar kazandığını ve en sonunda avukat olduğunu daha sonra da aktörlüğe başladığını açıkladı.



İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile birlikte olan Yaman ilişkisi hakkında ‘Sadık bir aşk’ yorumunu yaparken Leotta ile olan ilişkisine büyük saygı duyduğunu ve ikisi için de mahremiyetin çok önemli olduğunu vurguladı ve birbirlerine verdikleri ilk sözün mahremiyet sözü olduğunu aktardı.



Yaman evlilik konusundaki soruya ise ‘sürprize bırakalım’ diye cevap verdi. Vanity Fair Yaman’a derginin içinde geniş yer verirken aynı zamanda hayranları için bir dizi video dijital içerik de sunacak.



31 yaşındaki oyuncu şu sıralar İtalya’da yayınlanacak olan Sandokan dizisi çekimlerine hazırlanıyor.