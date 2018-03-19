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Caner Erkin ile Şükran Ovalı ikiz bebek mi bekliyor?

Yaşam

İkiz bebek bekledikleri öne sürülen futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı'nın bebek detayları belli oldu.

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Beşiktaş'ta kariyerine devam eden Caner Erkin ile Şükran Ovalı bebek heyecanı yaşıyor. 3,5 aylık hamile olan Ovalı'nın ikiz bebeği olacağı iddia edilmişti. ﻿​Ancak Duymayan Kalmasın'ın haberine göre çifttin bebeklerinin ikiz olmadığı ve cinsiyetinin kız olduğu açıklandı.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan 29 yaşındaki Erkin yandan Beykoz Acarkent'teki villasında bebek odası için hazırlıklara başladı.

32 yaşındaki Ovalı ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken Erkin'in Asena Atalay ile olan evliliğinden Çınar adında bir oğlu var.

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