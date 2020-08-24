Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat evlendi

Rol aldığı Hatırla Sevgili, Gönülçelen ve Kırık Kanatlar gibi dizilerle tanınan Cansel Elçin, meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat'la evlendi. 46 yaşındaki Elçin ile 30 yaşındaki Bayat, aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Evlilik haberinin ardından Zeynep Tuğçe Bayat'ın kim olduğu merak konusu oldu. 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan Arka Sıradakiler isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise Gönülçelen isimli dizide Nevra karakterini canlandırdı.



2011'de Yıldız Masalı isimli dizide Pelin karakterini canlandırdı. 2014'te Ah Neriman isimli dizide Yeşim karakterini canlandırdı.



2015'te Çilek Kokusu isimli gençlik dizisinde Gonca rolünü oynadı.

Öte yandan Cansel Elçin, 5 yıl evli kaldığı ilk eşi Pınar Apaydın'dan Aralık 2017'de boşandı.