Cavit Murtezaoğlu corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti (Cavit Murtezaoğlu kimdir?)

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan İranlı müzisyen corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

CAVİT MURTEZAOĞLU KİMDİR?

İran Tebriz'de doğan ve Azerbaycan'da konservatuar eğitimi alan Cavit Murtezaoğlu, İran Ehl-i Hak alevilerinin müziğini caz formatıyla buluşturarak Türkiye'de birçok konser verdi. Murtezaoğlu makamsal yapıya dayanan müziğini 'Caz-makam' olarak tanımlamıştı.

İran’a döndükten sonra ‘Senli Günler’ ve ‘Susmam’ adlı iki albüm çıkardı. Film ve belgesel müzikleri hazırlayan Murtezaoğlu aynı zamanda Avustralya, Azerbaycan, Almanya ve Türkiye’de felsefi seminerler verdi.

20 yıla varan eğitim tecrübelerini beş kitaptan oluşan doğu ve batı sentezli, ilk vokal metodunu yayına hazırladı.