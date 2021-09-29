Cedi Osman, Ebru Şahin'e aşkını anlattı: Onu gördüğüm gün bunu biliyordum

Geçtiğimiz hafta oyuncu Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden basketbolcu Cedi Osman, sevgilisine olan aşkını dile getirdi. Osman, "Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim" dedi.

29.09.2021 - 12:13

Cedi Osman, Ebru Şahin'e aşkını anlattı: Onu gördüğüm gün bunu biliyordum

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Oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz hafta attı. Kapadokya'da sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Osman (26), verdiği bir röportajda Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetti.

"GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL"

Sözlerine, "Hayatımdaki en güzel şey..." şeklinde başlayan Cedi Osman, "Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel" diye konuştu.

"HAYATIMDAKİ EN GÜZEL OLAY"

Basketbolcu, cümlelerini, "O bir tane... Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay!" şeklinde noktaladı.

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