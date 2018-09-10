Son olarak Deli Gönül dizisinde rol alan Çiğdem Batur yaklaşık 2 yıldır beraber olduğu Onur Gülmek'le nişanlandı. Çift Batur'un ailesinin Düzce'deki evinde düzenlenen törenle yüzükleri taktı.
36 yaşındaki oyuncu ve Gülmek'in yakın dostları ve ailelerin katıldığı nişan töreninde, eğlence sabaha kadar sürdü.
Aralık ayında dünyaevine girecek çifti, Nur Fettahoğlu ve Gamze Topuz da yalnız bırakmadı.
Çiğdem Batur ile Onur Gülmek nişanlandı
Yaşam
Ünlü oyuncu Çiğdem Batur ile Onur Gülmek evlilik yolunda ilk adımı attı.
Son olarak Deli Gönül dizisinde rol alan Çiğdem Batur yaklaşık 2 yıldır beraber olduğu Onur Gülmek'le nişanlandı. Çift Batur'un ailesinin Düzce'deki evinde düzenlenen törenle yüzükleri taktı.