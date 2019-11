Çocuk'un yıldızı Serhat Teoman: Baba olmak her şeyin ötesindedir

1441 Productions imzasını taşıyan Star’ın sevilen dizisi Çocuk'un başarılı oyuncusu Serhat Teoman, özellikle son bölümlerle gündeme gelen baba olma konusunda düşüncelerini açıkladı.



Kendisi baba olmayan ünlü oyuncu nasıl bir baba olması gerektiğini babasından öğrendiğini söyledi. Teoman, “Gerçekten A’dan Z’ye babalık kelimesinin karşılığı olan bir adam benim babam. Seven saran koruyan kollayan öğreten... tanımlamaların yetersiz kaldığı bir anlamdır babalık. Peki biyolojik babalık ya da onu bebekliğinden büyüten ama kan bağı olmayan babalık diye ikiye ayırabilir miyiz derseniz; bence çok zor... çünkü babalık bir duygudur..." dedi.



Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bertolt Brecht 'Kafkas Tebeşir Dairesi'nde bunun farklı bir versiyonunu işlemiştir. Doğuran ana mi bakan ana mi? Bizim dizimizde de su an buna benzer bir konu isliyoruz. İki baba var, biri genetik bir diğeri bakan büyüten o yasına getiren .. Dizimizin konusunun farklılığını ortaya çıkaran ve dramatik olarak güçlü kılan noktası şu ki ; iki adamda masum. Gerçek baba çocuğunun olduğundan habersiz, bakan büyüten baba ise kendi çocuğu sanıyor ... gerçeklerden bi haber iki adam ve masum bir çocuk...Bu savası kim kazanır sonuç ne olur bilmem ama babalık kutsaldır ve her şeyin ötesindedir..."

