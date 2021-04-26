Conor McGregor kavga ettiği mekanı satın aldı, dövdüğü adamın girişi yasakladı

İrlandalı dövüşçü Conor McGregor; 2019'da Des Keogh'u yumruklarken kameralara yakalandığı mekanı satın almakla kalmadı, kavga ettiği kişinin ve arkadaşlarının bara girişini yasakladı.

26.04.2021 - 16:09

Conor McGregor kavga ettiği mekanı satın aldı, dövdüğü adamın girişi yasakladı

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Karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin (Ultimate Fighting Championship) süper yıldızı Conor McGregor son yıllardaki en yüz kızartıcı anlarından birine sahne olan mekanı satın aldı. McGregor, Des Keogh'u yumruklarken kameralara yakalandığı bara ortak oldu.

"SEN VE ADAMLARIN YASAKLANDI"

Temmuzda Dustin Poirier'e karşı bir üçleme dövüşe hazırlanan McGregor haberi doğrulayarak, anlaşmazlık yaşadığı kişinin mekanda istenmediğini söyledi. McGregor, Twitter üzerinden kavga ettiği kişiye seslenerek "Sen ve senin adamların yasaklandı" dedi.

2-2,5 MİLYON DOLAR VERDİ

32 yaşındaki dövüşçünün Dublin'deki Marble Arch isimli mekan için 2 ila 2,5 milyon dolar (yaklaşık 16,8 ila 21 milyon TL) arasında ödeme yaptığı tahmin ediliyor.

PARA CEZASI ALMIŞTI

2019'da pub'da sözkonusu kişiyle McGregor arasında bir itiş kakış yaşanmış, karma dövüş sporcusu özür dilemiş ve Dublin Bölge Mahkemesi dövüşçüye 860 sterlin (yaklaşık 10 bin TL) para cezası vermişti.

Üzerinden bin 222 motosiklet geçti (Karate ustasından sıra dışı rekor)

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