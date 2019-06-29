Sosyal medyayı, özellikle de Instagram'ı eleştiren genç nesil oyuncu ve şarkıcıların sayısı her geçen gün artıyor. Instagram'da en çok takipçisi olan ünlülerden biri olmasına rağmen uygulamayı telefonundan sildiğini açıklayan Selena Gomez'den sonra Yıldız Savaşları’nın (Star Wars) Rey'i, Daisy Ridley de benzer bir açıklma yaptı.



Buzzfeed News’e konuşan 27 yaşındaki aktris, “Bu gibi platformların büyük bir özgürlük ve ifade alanı olduğunu düşünüyorum ama insanların fikirlerinin de çok fazla ağırlık yaratttığını hissediyorum” dedi.



2016 yılında Instagram’a veda eden Ridley, “Arkadaşlarımı merak ettiğimde, Google’a girip oradan hesaplarına bakıyorum” açıklamasını yaptı.

