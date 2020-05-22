Dakota Johnson'dan depresyon itirafı

Son olarak The Friend filminde Nicole Teague karakterine hayat veren, Shia LaBeouf, Florence Pugh ve Chris Pine gibi yıldızlarla dolu olan psikolojik gerilim filmi Don't Worry Darling'de rol almak için görüşmelere devam eden Dakota Johnson, Marie Claire dergisine depresyon itirafından bulundu.



"DESTEK ALDIM"



Profesyonel destek aldığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu "Bunun herkesin yaşayabileceği bir durum olduğunu öğrendim ve hayatı hissedebildiğim için de güzel tarafını görmüş oldum” dedi.



"KAFAM SÜREKLİ KARIŞIK"



Kafasının sürekli karışık olduğundan bahseden Johnson, “Duygu ve düşüncelerimi netleştirmek için çabalamam gerekiyor. Genellikle terapi alıyorum” şeklinde konuştu.



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