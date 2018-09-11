Demet Akalın ile Okan Kurt boşanıyor.
Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt'un şirketi yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı.
Karar gereği, villada bulunan eşyalar haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Daha önce 'evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık' diyen Demet Akalın, son yaşanan gelişmenin ardından Okan Kurt'tan boşanma kararı aldı.
46 yaşındaki Akalın, Twitter’da ‘Kurt’ soyadını kaldırdı, Instagram hesabında bulunan paylaşımları da sildi.
Çiftin davasının bugün Beykoz Adliyesi'nde görüleceği öne sürüldü.