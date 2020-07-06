Demet Akalın ve Alişan'dan çok özel program yakında Star'da

Sabahları enerjik ve kıpır kıpır uyanmak, müziğe doymak, hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için Demet ve Alişan’la güne başlamaya hazır mısınız? Star’dan yepyeni ve çok özel bir program seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Demet ve Alişan, çok yakında Star’da!



Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Demet Akalın ve Alişan’la çok özel bir program, yakında Star’da başlıyor. Hem gülmek, hem eğlenmek, hem de bilgilenmek için herkes ekran başına. Müzik, ünlü konuklar, magazin gündemini belirleyen başlıklar sadece bu programda!



Mutfağımızda pratik lezzetler, ekonomik menüler, hayatı kolaylaştıracak püf noktalar bu programda... Sevilen ünlüler, bilinmeyenleri ve özel itiraflarıyla Demet ve Alişan’ın konuğu oluyor.



Demet ve Alişan, uzman konuklarıyla magazin gündemini de belirliyor. Renkli hayatlar, hiçbir yerde duymadığınız dedikodular masaya yatırılıyor!



Demet ve Alişan, çok yakında hafta içi her gün canlı yayınla Star TV’de...