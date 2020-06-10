Demet Evgar dudağını arı sokmasını ti'ye aldı: Dolgu yaptırdım

Ünlü oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü ifade etti. Arı soktuğu için dudağı bir hayli şişen Evgar, "Dolgu yaptırdım, gayet doğal oldu" sözleriyle takipçilerini güldürdü.

10.06.2020 - 16:01 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 16:44

Demet Evgar dudağını arı sokmasını ti'ye aldı: Dolgu yaptırdım

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, talihsiz geçen bir gününü takipçilerine anlattı.

Kendisini iki kez soktuğunu ve merdivenden düştüğünü söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, başına gelenleri ailesiyle çektiği video ile ti'ye aldı.

Arı soktuktan sonra dudağı şişen Evgar, "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım" sözleriyle herkesi güldürdü.

"NAZAR KONSEPTLİ BİR GÜNDÜ"

Paylaşımına başına gelenleri de not düşen güzel oyuncu şunları yazdı: "Dünün kısa özeti: Önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra merdivenlerden yuvarlandım. Daha sonra beni sokan arı, terliğimin içinin üstüne saklandığından kendisi tarafından ikinci kez, bu defa ayağımın üstünden sokuldum. 'Nazar' konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim."

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