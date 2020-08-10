Deniz Seki, çekiciyle Bodrum'a ulaştı

Şarkıcı Deniz Seki, önceki gece Bodrum'da sahneye çıktı. Hit şarkılarını seslendiren Seki, gecede Tolga Çam imzalı bir kıyafet giydi. Sabah'ın haberine göre; salgın yüzünden beş ay aradan sonra ilk defa sahneye çıkan Seki'ye ilgi büyüktü. Mekanın rezervasyonları günler öncesinden doldu.

"SOMA YOLUNDA BOZULDU"



Konsere giderken Soma yolunda aracının bozulduğunu söyleyen Seki, "Çekicinin üzerinde Bodrum'a geldim, sekiz saatlik yol 13 saat sürdü" diyerek şanssız bir olay yaşadığını dile getirdi.

KARATİNA GÜNLERİ

Karantina günleriyle ilgili de konuşan şarkıcı, "Ruhani olarak çok değiştim. Çok mutluyum, inşallah her şey benim için iyi olacak. Siz de bol bol dua edin benim için" dedi.



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