Derya Baykal: Ferhan Şensoy ile aramızda çok özel bir dostluk vardı

Oyuncu ve sunucu Derya Baykal, katıldığı bir sabah programında samimi açıklamalarda bulundu.

Eski eşi Ferhan Şensoy ile olan anılarını paylaşan Baykal, aralarında çok özel bir dostluk olduğunu, hala Şensoy'un eşyalarını sakladığını söyledi.

Baykal, “Ev değişikliği yaptım, bazı eşyalarını tiyatroya gönderdim. Özel kitapları, yazılarını… Ama çok özel olan şeyleri saklıyorum ‘onlar sende dursun’ demişti bana" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK ANILARIMIZ VAR"



Çok büyük anılarımız var, birlikte çok oyun oynadık çok şey paylaştık diyen Baykal, "Çocuklarımın babası olduğu kadar, benim de ustamdır. Şu an evimde Ferhan’ın çocukluk fotoğrafı çerçeveli şekilde duruyor” dedi.

"VEFAT HABERİNİ ALINCA YIKILDIM"



Baykal, vefat haberini nasıl öğrendiniz sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Ben kızlarımla yakın oturuyorum, Müjgan Ferhan’la karşı karşıya Derya ile de iki sokak ara var. Sabah 6’da uyandım, kızımın evinde ışık yanıyor, damadım da balkonda duruyor. Ben telaşlandım, telefon açmayı düşündüm sonra hayatlarına müdahale etmek istemedim. İçime bir korku girdi. Evde birileri dolaşıyordu, benim aklıma ‘kızım hamile’ onunla ilgi bir şeyler geldi. Aklıma hiç Ferhan Şensoy gelmedi. Ben damadımı aradım, ‘ne oldu, doğum mu başladı’ dedim. O da Ferhan’ın vefat ettiğini söyledi, ‘Derya sizi almaya geliyor’ dedi."



Şensoy'un ölüm haberini hiç beklemediğini söyleyen Baykal, "Haberi alınca çok kötü oldum, üstümü değişip kızıma gitmek istedim üstümü giyinemedim. İnanın hiç beklemiyordum. Hasta evet, ama konduramadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Çocuklar çok kötü oldular, benim dik durmam gerekti. Hala daha çocuklar atlatmış değiller" diye konuştu.