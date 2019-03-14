Büyük merakla beklenen Eskişehir’in ilk Fashion Week organizasyonu 2 Mart 2019 Cumartesi günü muhteşem defile ve gösterilerle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Ev sahipliği Tasigo Hotels’in yaptığı Down Sendromlu Çocuklar yararına düzenlenen bu etkinlik kapsamında cam mozaik kostüm ve gelinlik geceye damgasını vurdu.



Gülşen Bayır Özlü ve Ayfer Murat’ın 3 ayı aşkın titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan dünyanın ilk ve tek olma özelliği taşıyan cam gelinlik izleyenleri büyüledi.





Ebru Karakuş

Doğanın en kırılgan iki alemini; kadını ve camı bir araya getiren muhteşem hayal gücü, cam gelinlik olarak ortaya çıktı.

40 kiloyu aşkın cam gelinlik manken Ebru Karakuş, siyah cam kostüm ise Gizem Büşra Sönmez tarafından podyuma taşındı.



Organizatör Emre Başkut önderliğinde düzenlenen organizasyonda 55 firma sponsorluğu üstlendi, 22 firma ise stantlarda ürünlerini satışa sundu.





Gizem Büşra Sönmez

Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin’in yanı sıra Eray Köseoğlu, Pınar Tekgöz, Furkan Canarslan, Özgür Yıldız, Cem Tatlıtuğ, Yıldız Çağrı Atiksoy, Çiğdem Batur, Alara Bozbey geceye katıldı.