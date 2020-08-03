Dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin evlendi

Finlandiya'da geçen yıl Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından yeni hükümetin güvenoyu almasıyla dünyanın en genç başbakanı ünvanını kazanan 34 yaşındaki Sanna Marin, sevgilisi Markus Raikkonen ile dünya evine girdi.



Marin'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraf

Finlandiya hükümetinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, çiftin düğün töreni cumartesi akşamı başbakanlık resmi konutu Kesaranta'da yapıldı.

Raikkonen'in Instagram hesabında sadece düğünden 2 fotoğraf yer alıyor.

Başbakan Marin, 40 kişinin katıldığı düğünden fotoğraflarını kişisel Instagram hesabında paylaştı.

SANNA MARİN KİMDİR?

Sanna Marin, 16 Kasım 1985'te Helsinki'de doğdu ve Tampere'ye taşınmadan önce Espoo ve Pirkkala'da yaşadı. Pirkkala Lisesi'nden 2004 yılında 19 yaşında mezun oldu.2017 yılında Tampere Üniversitesi'nden İdari Bilimler Yüksek Lisansı ile mezun oldu. Marin, 2006 yılında Sosyal Demokrat Gençlik’e katıldı ve 2010 - 2012 yılları arasında ilk Başkan Yardımcılığı yaptı.2008 Finlandiya belediye seçimlerinde adaydı, ancak seçilmedi. 2012'den itibaren siyasette aktif oldu.2012 seçimlerinde, siyasi kariyerinde atılım anı olan 27 yaşında Tampere Belediye Meclisi'ne seçildi. 2013'ten 2017'ye kadar Belediye Meclisinin başkanıydı. 2017'de Belediye Meclisine tekrar seçildi. Aynı zamanda Tampere Bölgesi Konseyi Meclisi'nin bir üyesidir. Ayrıca 2013 - 2016 yılları arasında Pirkanmaa Bölge Konseyi'ne üye oldu.



Marin, 2014 yılında Sosyal Demokrat Parti genel başkan yardımcılığına seçildi. 2015 yılında 30 yaşında, Pirkanmaa'nın seçim ilçesinden milletvekili olarak Finlandiya Parlamentosu'na seçildi. Dört yıl sonra yeniden seçildi.6 Haziran 2019'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı oldu.

Fotoğraf: Reuters

Antti Rinne görevinden ayrılmasından sonra 8 Aralık 2019 tarihinde Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Marin'i yeni başbakan adayı olarak göstermiştir. Parlamentonun onaylamasından sonra Marin, Dünya'nın şu anda görev yapan en genç başbakanı ve Finlandiya'nın en genç başbakanı olmuştur. Marin ayrıca Anneli Jaatteenmaki ve Mari Kiviniemi'den sonra ülkenin üçüncü kadın başbakanı seçildi.

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