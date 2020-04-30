Ebru Şallı'nın donör detayı ortaya çıktı

12 gün önce oğlu oğlu Pars'ı kaybeden ve ardından eve kapanan Ebru Şallı, sadece oğlu Pars'ın mezarını ziyaret için dışarıya çıkıyor.



9 yaşındaki Pars'ın ölümünün ardından yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Pars için kendi kemik iliği uyduktan sonra nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile başlayan Ebru Şallı, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye yattı. Bu zor nakil işleminden birkaç gün sonra da Pars tedaviye yanıt verince bütün aile sevindi. Ancak hastalığın nüksetmesi sebebiyle Şallı tamamen yıkıldı.