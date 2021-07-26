Ece Erken'den 19 bin 250 liralık hesap kavgası açıklaması

Ece Erken geçtiğimi ay evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile balayı sonrası tatil için Bodrum'u tercih etti. İddiaya göre; ünlü çift önceki akşam olaylı bir gece geçirdi. Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yıldız Tilbe’yi dinlemeye gittiği mekanda kavgaya karıştı.

YARALANDILAR



Kavganın ne sebeple çıktığı öğrenilmezken, Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaralandığı önü sürüldü. Ünlü çiftin, karakolluk olduğu da iddia edildi.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA



Çıkan haberlerden sonra Ece Erken'den ilk paylaşım geldi. Herhangi bir görüntünün olmadığı kavganın ardından Erken, eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak, 'yaralanma' iddialarına yanıt verdi.



19 BİN 250 TL HESAP



Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dün gece evli çift arkadaşlarımızla hayatımızda ilk kez gittiğimiz mekanda Yıldız Tilbe'nin 23.20'de sahne almasından ve yemeklerin geç gelmesinden dolayı müşteriler mekanı çatal-bıçakla protesto etti. Altı kişi için 19 bin 250 TL hesap ödedik" dedi.

Erken yaşadıklarını "Eşim de ödemeyi yaptıktan sonra sitemini belli etmesinin ardından yanımızdaki arkadaşımız darp edilirken araya girdi. Şikayetçi olduk, gerekenin yapılacağını biliyoruz" diye anlattı.



"DAVA AÇIYORUZ"



Erken "Hesap ödemek için değil, ödenen hesaba edilen sitem söz konusu. Yazıldığı gibi kaş, göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz" dedi.

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