Eiza Gonzalez: Bir gecede hayatım değişti

Son olarak Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw'da (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) Madame M karakterine hayat veren Eiza Gonzalez geçirdiği zor günleri anlattı. 12 yaşındayken babasının kaybetmesinin ardından yeme-içme bozukluğu yaşadığını itiraf eden Hollywood yıldızı kendisini iyileştiren şeyin mesleği olduğunu söyledi.



RONALDO'NUN ESKİ AŞKI

Eiza Gonzalez Hızlı ve Öfkeli setinde (2019)

Bir dönem yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla ile gündeme gelen 30 yaşındaki oyuncu “Bir gecede hayatım tamamen değişti. En dibe battığınızda her zaman pozitif tarafı görmeye çalışmalısınız. Ancak bu şekilde hayatta kalırsınız” dedi.



2020'YE DAMGA VURACAK



Meslektaşı Luke Bracey ile birlikte olan Meksikalı oyuncu 2020'de Bloodshot, Cut Throat City, Godzilla vs. Kong ve I Care a Lot filmleriyle beyazperde olacak.