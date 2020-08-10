Elbasan tava tarifi (Elbasan tava nasıl yapılır?)

Haşlanmış kuzu eti ve yoğurtla yapılan meşhur Arnavut yemeği Elbesan Tava ismini Arnavutluk'a bağlı Elbasan şehrinden alıyor.

Elbasan Tava bugün Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Romanya gibi Türklerin yaşadığı geniş bir Balkan coğrafyasında, aynı zamanda doğu ve güneydoğu mutfaklarında da farklı uygulamalarıyla yer alıyor.

Elbasan Tava

Malzemeler

Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı et

2 adet orta boy soğan

2 adet yeşil biber

3-4 diş sarımsak

1/2 (yarım) çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Sıcak su

Sosu için:

1 su bardağı un

2 yumurta sarısı

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı et suyu

Tuz



Üzeri için: Kırmızı toz biber



Yapılışı



Tencerede eritilen tereyağına kuşbaşı etler koyularak 4-5 dk çevrilir. Ardından kabuğu soyulup biraz iri doğranmış soğanlar ve yemeklik doğranmış biberler koyulur. Hafif kavrulduktan sonra kekik ve küçük doğranmış sarımsaklar eklenir. 5 dk sonra üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir.

Kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır. Pişmesine yakın tuz ve karabiber eklenir, karıştırılır. Etler piştikten sonra, etin suyundan 1 su bardağı ayrılır ve soğuması beklenir. Geniş bir kasede un, yumurta, tuz ve yoğurt iyice çırpılır.

Soğumuş olan et suyu da eklenerek çırpmaya devam edilir. Pürüzsüz bir kıvamı olmalı. Ardından etler fırın kabına alınır. Üzerine hazırlanan sos dökülür. En üste biraz kırmızı toz biber serpilerek 180 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Tercihe göre toz biber eklenir. Sıcak olarak servis yapılır.

