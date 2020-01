Emilia Clarke marka yüzü oldu

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında ünlenen Emilia Clarke, makyaj markası Clinique’in “Global Marka Elçisi” olarak seçildi.



33 yaşındaki İngiliz oyuncu, dört Emmy ve iki Critics Choice adaylığı getiren Game Of Thrones dizisindeki “Ejderhaların Annesi, Daenerys Targaryen” performansıyla dünya çapında büyük bir ün ve fan kitlesine sahip. Clarke aynı zamanda şu an vizyonda olan Last Christmas adlı romantik komedi türündeki filmde başrolde.



Yaşadığı ciddi sağlık sorunlarından sonra Clarke, Mart 2019’da beyin hasarı ve inme sonrasında genç yetişkinleri iyileştirmeyi hedefleyen ve hayatlarını kökten değiştirmeye yardım eden yardım kuruluşu SAMEYOU’yu kurdu.