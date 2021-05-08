Emma Thompson: Ölümden korkmuyorum

Vogue Dergisi için objektif karşısına geçen Emma Thompson sinema dünyasındaki gençlik ve güzellik anlayışına meydan okudu. Zayıf ve şık görünmeye çalışmaktan rahatsız olduğunu ifade eden 62 yaşındaki İngiliz oyuncu, çok fazla ciddiye alınmak istemediğini belirtip, "Biraz eğlenmek istiyorum" dedi.

"SON GÜNÜMMÜŞ GİBİ YAŞIYORUM"



Ölümden korkmadığını dile getiren ünlü oyuncu, 60 yaşına girdiği günden beri her günü sanki son günüymüş gibi yaşadığını anlattı. Thompson, "Artık gerçekten de korkmuyorum. Evet, korktuğum bazı şeyler var ama mesela ölümden korkmuyorum" açıklamasını yaptı.

"BU HASTALIK HERKESİ ÖLDÜREBİLİR"



"Her an ölebilirmişim gibi geliyor" diyen ünlü isim, "Sonra corona virüs ortaya çıktı. Zatürre oldum, dikkatli olsam daha iyi olur diye düşündüm. Bu hastalıktan herkes ölebilir" şeklinde konuştu.

"BENİ DAHA İYİ BİR İNSAN HALİNE GETİRİYOR"



Thompson, 26 yıldır birlikte olduğu eşi Greg Wise ile ilişkisi hakkında da birlikte geçirdikleri son 4 yılın en iyisi olduğunu belirtti. Oyuncu, eşinin kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini de sözlerine ekledi.



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