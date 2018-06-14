KizlarSoruyor kullanıcıları, ‘Babalar Günü'nün sembolü, hem başarılı, hem karizmatik, hem de süper baba! Yılın ünlü babası sence hangi isim?’ sorusunun yöneltildiği ankette Emre Altuğ'u birinci seçti.

Ankette Çağla Şikel ile evliliğinin sona ermesinin ardından çocuklarına daha fazla düşkün hale gelen Emre Altuğ oyların yüzde 42’sini alarak açık ara birinci oldu. Emre Altuğ’u yüzde 28 oyla Türkiye’nin en komik babası Cem Yılmaz takip etti. Okan Kurt yüzde 16 oy alırken, çocuğunun her daim yanında olan Yağmur Atacan yüzde 14 oy alarak dördüncü oldu.



Ankette kız - erkek dağılımında da sonuç değişmedi. Kızların yüzde 39'u ve erkeklerin yüzde 45'i Emre Altuğ'u ‘yılın süper babası’ seçti.

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