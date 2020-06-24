Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın velayet krizi

Eski milli futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın çekişmeli boşanma davası sürüyor.



Sarnıç, çocuklarını mahkeme kararıyla her pazar saat 10.00’da Aşık’ın Ataşehir’deki evinden alıp aynı gün saat 16.00’da teslim ediyor.



Bu hafta çocuk teslimi sırasında tv100 Magazin Hattı kamerası da oradaydı. Ağladıkları kameralara yansıyan çocukların annelerinden ayrılmak istemedikleri iddia edildi. Aşık ve Sarnıç’ın dakikalarca kavga etmesi site sakinlerinin de tepkisini çektiği öne sürüldü.



Çiftin üç çocuğunun geçici velayeti 8 ay önce babaları Emre Aşık’a verilmişti.

ESKİ FUTBOLCU EMRE AŞIK'IN EŞİNİN KAVGASI KAMERADA