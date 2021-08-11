Erkan Özerman'dan Edis'e: Büyükler sahneye çıktığı zaman arkanı dönüp gidemezsin

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri gerçekleşti. Sunuculuğunu Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin’in üstlendiği törene ünlü isimler katıldı.



Edis, gecede yılın En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı Ödülü aldı. Kendisinden sonra Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü almak için Erkan Özerman, sahneye çıktı. Edis, bu sırada salondan ayrılmak için yerinden kalktı.



Bunu gören Özerman, sahneden Edis’e, "Çocuğum Edis, büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkanı dönüp gidemezsin" diyerek seslendi.



Törenin yapıldığı gemiden inen ünlü şarkıcı ise Özerman’ın sözleri hakkında "Moralim bozuldu" dedi.



Geceye katılan Haluk Levent ise, "Talihsiz bir durum oldu Edis buraya gelirken de ‘Bugün aşı oldum, rahatsız hissediyorum’ dedi. Hepimizin hataları vardır. Edis iyi niyetli bir çocuk, hastalığından dolayı düşünemedi" diye konuştu.

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