Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, bu yıl 19.su Beyrut'ta, 6 Nisan tarihinde düzenlenecek olan "Murex D'or Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.
Ortadoğu'nun en önemli ödül törenine katılacakları için heyecanlı olan Özdemir ve Yaman'ın bu sezon yer aldıkları Erkenci Kuş dizisiyle yıldızları parladı.
Murex D'or Ödül Töreni önceki yıllarda Beren Saat, Murat Yıldırım ve Songül Öden gibi isimleri ödüle layık görmüştü.
Erkenci Kuş'un yıldızları Demet Özdemir ve Can Yaman Beyrut yolcusu
Yaşam
Sezona damga vuran, yılın ikilisi Demet Özdemir ve Can Yaman ödüle doymuyor. Ekranların sevilen ikilisi her yıl Arap dünyasının başarılı isimleri ödüllendirdiği "Murex D'or" törenine katılmak için Beyrut'a gidiyor.
Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, bu yıl 19.su Beyrut'ta, 6 Nisan tarihinde düzenlenecek olan "Murex D'or Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.