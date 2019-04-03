Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, bu yıl 19.su Beyrut'ta, 6 Nisan tarihinde düzenlenecek olan "Murex D'or Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.



Ortadoğu'nun en önemli ödül törenine katılacakları için heyecanlı olan Özdemir ve Yaman'ın bu sezon yer aldıkları Erkenci Kuş dizisiyle yıldızları parladı.



Murex D'or Ödül Töreni önceki yıllarda Beren Saat, Murat Yıldırım ve Songül Öden gibi isimleri ödüle layık görmüştü.

