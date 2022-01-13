Eski menajerinin Elçin Sangu’ya açtığı davada karar

Menajer Başak Okay’ın haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla Elçin Sangu’ya açtığı dava karara bağlandı.



İstanbul 14.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davalı Sangu ile taraf avukatları hazır bulundu.



‘’MÜVEKKİLİM, ELÇİN SANGU’YU KEŞFEDİP İZMİR’DEN İSTANBUL’A GETİRMİŞTİR’’



Duruşmada beyanda bulunan Başay Okay’ın avukatı, ‘’Müvekkilim, Elçin Sangu’yu keşfedip İzmir’den İstanbul’a getirmiştir. Diksiyon eğitiminden oyuncu koçluğuna kadar hepsiyle ilgilenip çeşitli dizilerde rol almasını sağlamıştır. Ancak davalı sözleşmeyi haksız yere feshedip yeni bulduğu bir menajer ile aynı sözleşme imzalamıştır. Davamızın kabulünü istiyoruz’’ dedi.



‘’BİZ KENDİSİYLE AĞLAYARAK AYRILDIK’’



Davalı Elçin Sangu ise ‘’Başay Okay’ın kendisi beni yanına çağırdı. Bana, ‘ben sana yetemiyorum’ diyerek menajerliğimden ayrılmak istedi. Biz kendisiyle ağlayarak ayrıldık. Kendisi ertesi gün zor durumda olduğunu belirterek 100 bin lira para istedi. Beni menajer Gaye Sökmen’e eliyle götüren de davacının kendisidir. Reklam projelerinde yer almamda davacının hiçbir katkısı yoktur. Dava reddedilsin’’ ifadelerini kullandı.



Mahkeme, davalı Sangu’nun 100 bin dolar cezai şart ile 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte Okay’a ödemesine karar verdi.



Karar sonrası duruşma çıkışı açıklama yapan Sangu, ‘’Karara itiraz edeceğiz. Gerekirse dosyayı İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar taşıyacağım’’ diye konuştu.

