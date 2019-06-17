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Bir süredir aralarında anlaşmazlık oluğu iddialarıyla gündeme gelen Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin Duymadık Demeyin'in haberine göre boşandığı öne sürüldü. İddiaya göre Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

İkilinin birbirlerinin takipten çıkarması ve sosyal medyadaki bazı fotoğraflarını silmesi iddiaları güçlendirdi.