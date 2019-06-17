Bir süredir aralarında anlaşmazlık oluğu iddialarıyla gündeme gelen Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin Duymadık Demeyin'in haberine göre boşandığı öne sürüldü. İddiaya göre Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
İkilinin birbirlerinin takipten çıkarması ve sosyal medyadaki bazı fotoğraflarını silmesi iddiaları güçlendirdi.
Esra Bilgiç ile Gökhan Töre boşandı mı?
Yaşam
Yaklaşık iki yıl önce evlenen futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç'in boşandığı iddia edildi.
Bir süredir aralarında anlaşmazlık oluğu iddialarıyla gündeme gelen Esra Bilgiç ile Gökhan Töre'nin Duymadık Demeyin'in haberine göre boşandığı öne sürüldü. İddiaya göre Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.