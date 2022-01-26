Ezgi Mola reklamda oynadığı rol arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu

Ezgi Mola, diş macunu reklam çekiminde doktor rolüyle kendisine eşlik eden erkek oyuncudan taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Haberler 26.01.2022 - 15:12 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 15:15

Ezgi Mola reklamda oynadığı rol arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal K. hakkında 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, bir reklam çekiminde doktor rolüyle kendisine eşlik eden Kemal K'nin ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyleyen Mola, "Korku ve endişe yaşıyorum" diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme Kemal K. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Ezgi Mola, Kemal K.'la bir reklam filminin afişinde yer almıştı.

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