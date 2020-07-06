Ezgi Mola'dan köpeğe çarpıp kaçan akademisyen için sert sözler

Ezgi Mola, bir akademisyen yolda yatan köpeği ezme olayına ilişkin olarak, "Lütfen onu tanıyan varsa bu şekilde ölmesini dilediğimi söyler misiniz! Aynen böyle, üstünden geçilsin!" sözleriyle tepki gösterdi.

06.07.2020 - 12:11

Ezgi Mola'dan köpeğe çarpıp kaçan akademisyen için sert sözler

OLAY ANI

Yavru köpeği ezip yoluna devam etti

Yavru köpeği ezip yoluna devam etti

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli akademisyen B.O.'nun yolda yatan köpeği ezme olayına sosyal medyada sert tepki gösterdi.

Mola, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde meydana gelen olayla ilgili, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ezgi Mola, yaşananlara tepkisini, "Şimdi bu kadın üniversitede. Prof.muş ya! Lütfen onu tanıyan varsa bu şekilde ölmesini dilediğimi söyler misiniz! Aynen böyle, üstünden geçilsin! Bunları böylesine berbat yetiştirenleri, bunları görüp ses etmeyenleri, olmayan vicdanlarını SSSSS!" sözleriyle dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli bir akademisyenin arabasıyla bir köpeğe çarparak kaçtığı iddia edildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından akademisyene tepki yağarken, konuya ilişkin kamera kayıtlarını izleyen bir kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Köpeğe çarpıp kaçan Doç. Dr. B. O. için takipsizlik kararı veren savcı, görüntüleri izledikten sonra kararı iptal etti.

Köpek sevgisiyle tanınan Ezgi Mola, sık sık sosyal medyada köpeklerle fotoğraf paylaşıyor. Köpek sevgisiyle tanınan Ezgi Mola, sık sık sosyal medyada köpeklerle fotoğraf paylaşıyor.

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