Fashion Week İstanbul'da Cesur Yeni Dünya' koleksiyonu

Pandemi döneminin sonrasında toplumsal, ekonomik, siyasal, bilimsel ve kültürel değişimler de beraberinde gelecek. Yeni koleksiyonunda bu geçiş döneminin ruh halinden etkilenen Tuba Ergin, daha sorumlu, saygılı, düşünceli ve inovatif bir geleceğe taşınabilecek bir dünya hayalinden ilham alıyor.



Tasarımcı Tuba Ergin, son koleksiyonu ile modada sürdürülebilirlik anlayışının sadece kullanılan malzeme ve üretim şekli ile sınırlanmadığını, aynı zamanda moda endüstrisine üretim yapan firmaların kullandığı enerji kaynaklarının da temiz olması gerekliliğine dikkat çekiyor.



2021-22 Sonbahar kış koleksiyonu 'Cesur Yeni Dünya' gelecek belirsizliği ve korkusuyla yüzleşip teslim olmadığımız bir yeni dünya olgusunu anlatıyor.

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