Fatih Terim'ın kızı Merve Çetin bebeğini kaybettiğini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, bebeğini kaybettiğini duyurdu. Çetin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda çok üzgün olduğunu daçıkladı.

"SESİM, SOLUĞUM KESİLDİ"



İkinci kez anne olacağını duyurduğunda hamileliğin riskli geçebileceğinden bahseden Terim, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi" dedi.

Merve Terim Çetin ilk çocuğu Yaman'ı 6,5 aylık hamileyken erken doğum ile kucağına almıştı

"EN ÇOK ANNE OLMAYI SEVDİM"



Merve Terim Çetin, "Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim" diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı" ifadesini kullandı.

MERVE TERİM ÇETİN KİMDİR?

Merve Terim Çetin, 22 Mart 1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Üniversite eğitimini Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri'nde aldı. 2008 yılında New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.



Bir çocuk psikiyatristinin yanında staj yapmanın yani sıra üniversitedeki çocuk psikolojisi dersinde profesör asistanlığı yapmaya devam etti. 2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalışıp, daha sonra 2 yıl boyunca Acıbadem Hastanesi'nde çalışmaya devam etti. Ardından Woodsview Anaokulu'nda müdür/psikolog olarak görev aldı. Çocuk sahibi olacağını öğrendiği anda görevini bıraktı.

House Of The Dragon'dan ilk tanıtım