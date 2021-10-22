Fenomen Pucca'ya 5 ay 18 gün hapis cezası

“O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…” diye paylaşımda bulunan ve hakkında soruşturma başlatılan 'Pucca' olarak bilinen Pınar Karagöz'e 5 ay 18 gün hapis cezası verildi.



Yıldırım, Twitter hesabından konuyla ilgili, "Erkeklere hakaret ettiğim için 5 ay hapis cezası aldım! Kıyaslamaktan nefret ediyorum, bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz siz ya, erkeğe hakaret mi? Dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer yemin ederim. İşin diğer kısmı, her seferinde uyarmamıza (?) rağmen dava dosyasına tweetin sonunu anlamadığımız bir şekilde ‘erkeklerden hoşlanmıyorum’ diye yazdılar. Umarım bu işin sonunda erkeklerden hoşlanıp hoşlanmadığımdan emin olmak için bana bilir kişi atamazlar. Başıma ne geldiyse erkekler yüzünden geldi! Erkeklere hakaret ne böyle nasıl kırılganmışsınız meğer" açıklamasında bulundu.