Fenomen ve DJ Caner Çalışır hayatını kaybetti

Caner Çalışır'ın ölüm bilgisini arkadaşı Samet Liçina verdi. Liçina yaptığı paylaşımda, "Toprağın bol, ruhun huzurlu olsun" ifadelerini kullandı.



İrem Derici ve Kerimcan Durmaz’ın da yakın arkadaşı Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.



Çalışır, O Hayat Benim, Ulan İstanbul ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol aldı. Çalışır, son olarak Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.



İrem Derici ve Kerimcan Durmaz

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çalışır, düzenlenen cenaze töreninin ardından Başakşehir'de bulunan Yeni Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mezarı başındaki yakınlarının ayakta güçlükle durdukları ve gözyaşı döktükleri görüldü.