Ferdi Tayfur: ‘Böbrek nakli ol’ dediler

Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde birlik beraberlik çağrısı yaptı.





"EVDE KALMALIYIZ"

Kral FM’de Gezegen Mehmet'in programına katılan Tayfur, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ve bilim adamlarının uyarılarının kendisi için çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu kurallara uymalıyız. Evde kalmalıyız. Zaman bir araya gelme zamanı. Kitap okumalıyız, müzik dinlemeliyiz. Kendimizi de dinlemeliyiz." Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Tayfur, sözlerine şöyle devam etti:

"İLK BAŞKA KORKTUM"



"Böbreklerimde rahatsızlık vardı. Bu rahatsızlığım ilerlemiş, farkında değildim. Bir gün tansiyonum 18'e çıktı. Derhal doktora götürdüler beni. Problemi öyle öğrendim. Birkaç defa nefes darlığı geçirdim. Direkt hastaneye gittim. Doktor arkadaşım diyalize bağlanmam gerektiği söylendi. İlk başta korktum ama şimdi diyalize giriyorum ve gayet iyiyim. Böbrek nakli öneriyorlar. Bununla ilgili bir girişimde henüz bulunmadım."

