Fethiye'nin Kaya Halısı'na coğrafi işaret belgesi

Türkiye’nin turizm cenneti Fethiye, artık coğrafi işaretli ürünleriyle de adından söz ettirmeye başladı. Bölgede asırlık geçmişe ve hikayelere sahip el dokuması olan Yeşilüzümlü Dastarı, Seydiler Kilimi ve Fethiye Tahini’nden sonra, şimdi de Kaya Halısı coğrafi işaretli ürünler kategorisinde. Kaya İnciri ise, resmi sürecin tamamlanmasını bekliyor.

MUHTEŞEM 5'Lİ DÜNYAYA AÇILACAK

Kısa bir süre sonra bu muhteşem 5’li, Türkiye ve Dünya pazarına açılarak, hem ekonomiye katkı sağlayacak, hem de Fethiye’nin adını farklı alanlarda duyurmaya başlayacak.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, Kaya Halısı’nın coğrafi işaret almasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Emeklerinin karşılığı yerini bulunca, motivasyonlarının daha da arttığına dikkat çeken Karaca, belediye olarak daha önce, Dastar dokuma bezinin, Ticaret odasının girişimleriyle de, Seydiler Kilimi ve Fethiye Tahini’nin coğrafi işaretini aldıklarını hatırlattı.

Sırada Kayaköy İnciri'nin olduğunu söyleyen Alim Karaca "Coğrafi işaretli ürünlerin, üretimi, satışı ve tanıtımına katkı sağlayan vatandaşlarımızı bizimle işbirliğine davet ediyorum” dedi.



KAYA HALISI



Fethiye Kaya Halısı, yöreye göç etmiş olan Türkmenler ile daha önceden burada yaşayan yerel halkın, kültür etkileşiminden doğmuş ve 19. yüzyıl başlarından itibaren halı dokuması yaygınlaşmaya başladı.

Geçmişten bu yana motiflerin aslına sadık kalarak yorumlanan bitkisel, madalyon ya da köşe-göbek tarzında dokuması ile oluşturulan Fethiye Kaya Halıları küçük boyutlu olmalarıyla bilinir.



Tamamı el eğirme ve kök boyalarla yapılmış olan bu halılar, çok renkli bir kültüre sahip olmasından dolayı parlak ve kontrast renklerden oluşur. Ana renk kırmızı ve lacivert olup, bunun yanında, yeşil (zeytunen), mavi, siyah, beyaz ve turuncu renkler de ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.



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